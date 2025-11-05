SegnaliSezioni
Thanh Huong Phan

LeopardSmartEAMT5

Thanh Huong Phan
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
0%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
151 (79.05%)
Loss Trade:
40 (20.94%)
Best Trade:
134.02 USD
Worst Trade:
-65.19 USD
Profitto lordo:
821.85 USD (17 913 pips)
Perdita lorda:
-524.46 USD (14 980 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (34.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.25 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
101 (52.88%)
Short Trade:
90 (47.12%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-13.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-161.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.29 USD (4)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.28 USD
Massimale:
211.17 USD (18.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.80% (99.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 66
EURGBP.s 55
GBPUSD.s 37
AUDUSD.s 33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 103
EURGBP.s 32
GBPUSD.s 95
AUDUSD.s 68
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 3K
EURGBP.s -461
GBPUSD.s -2.3K
AUDUSD.s 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.02 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.14 USD
Massima perdita consecutiva: -161.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

LeopardSmartEAMT5 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT5 — balancing profit and safety automatically.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LeopardSmartEAMT5
30USD al mese
0%
0
0
USD
1.3K
USD
24
95%
191
79%
100%
1.56
1.56
USD
8%
1:500
