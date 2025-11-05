- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
191
Profit Trade:
151 (79.05%)
Loss Trade:
40 (20.94%)
Best Trade:
134.02 USD
Worst Trade:
-65.19 USD
Profitto lordo:
821.85 USD (17 913 pips)
Perdita lorda:
-524.46 USD (14 980 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (34.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.25 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
101 (52.88%)
Short Trade:
90 (47.12%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-13.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-161.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161.29 USD (4)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.28 USD
Massimale:
211.17 USD (18.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.80% (99.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|66
|EURGBP.s
|55
|GBPUSD.s
|37
|AUDUSD.s
|33
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|103
|EURGBP.s
|32
|GBPUSD.s
|95
|AUDUSD.s
|68
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|3K
|EURGBP.s
|-461
|GBPUSD.s
|-2.3K
|AUDUSD.s
|2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +134.02 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.14 USD
Massima perdita consecutiva: -161.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
LeopardSmartEAMT5 uses multi-indicator confirmation (RSI + candle filters) and intelligent risk control to generate consistent and precise trades on MT5 — balancing profit and safety automatically.
