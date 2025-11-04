Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.07 × 15 ICMarketsSC-Live12 0.12 × 17 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live14 0.59 × 17 ICMarketsSC-Live26 0.93 × 1614 RoboForex-ECN-2 0.97 × 606 FPMarkets-Live2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 1.19 × 183 Exness-Real17 1.19 × 139 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 SaracenInc-Live 1.50 × 109 RoboForex-ECN 1.66 × 79 BlackBullMarkets-Live 1.88 × 32 Exness-Real9 1.89 × 226 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1 Tickmill-Live08 2.00 × 8 FusionMarkets-Live 2 2.00 × 1 Exness-Real29 2.00 × 1 41 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya