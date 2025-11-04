- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
8 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (60.00%)
En iyi işlem:
93.24 USD
En kötü işlem:
-20.58 USD
Brüt kâr:
180.36 USD (167 751 pips)
Brüt zarar:
-159.63 USD (11 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (58.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.24 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
63.82%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
7 (35.00%)
Satış işlemleri:
13 (65.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
22.55 USD
Ortalama zarar:
-13.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-61.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.96 USD (5)
Aylık büyüme:
3.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.51 USD
Maksimum:
72.51 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.46% (2.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|44
|USDJPY
|-39
|BTCUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-123
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|157K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.24 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +58.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.59 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1614
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 183
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 32
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
1
0%
20
40%
64%
1.12
1.04
USD
USD
0%
1:300