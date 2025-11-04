- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
8 (40.00%)
Loss Trade:
12 (60.00%)
Best Trade:
93.24 USD
Worst Trade:
-20.58 USD
Profitto lordo:
180.36 USD (167 751 pips)
Perdita lorda:
-159.63 USD (11 630 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (58.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
71.46%
Massimo carico di deposito:
2.02%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
7 (35.00%)
Short Trade:
13 (65.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
22.55 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-61.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.96 USD (5)
Crescita mensile:
3.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.51 USD
Massimale:
72.51 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.60% (3.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|44
|USDJPY
|-39
|BTCUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-123
|USDJPY
|-1.2K
|BTCUSD
|157K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.24 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +58.99 USD
Massima perdita consecutiva: -61.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.59 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1614
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 183
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 32
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
