- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (46.38%)
En iyi işlem:
85.08 EUR
En kötü işlem:
-34.18 EUR
Brüt kâr:
489.64 EUR (314 846 pips)
Brüt zarar:
-260.71 EUR (120 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (181.84 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
193.39 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
24.86%
Maks. mevduat yükü:
1.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
56 (81.16%)
Satış işlemleri:
13 (18.84%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
3.32 EUR
Ortalama kâr:
13.23 EUR
Ortalama zarar:
-8.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-75.99 EUR (4)
Aylık büyüme:
91.57%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.44 EUR
Maksimum:
85.77 EUR (26.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.94% (85.77 EUR)
Varlığa göre:
1.25% (6.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|BTCUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|244
|BTCUSD
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|169K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.08 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +181.84 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.04 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.53 × 34
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.84 × 363
İnceleme yok
Is the trading activity better ?
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
92%
0
0
USD
USD
479
EUR
EUR
2
55%
69
53%
25%
1.87
3.32
EUR
EUR
27%
1:500