SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MS Gold 5m
Matthias Schirrmann

MS Gold 5m

Matthias Schirrmann
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
37 (53.62%)
Perte trades:
32 (46.38%)
Meilleure transaction:
85.08 EUR
Pire transaction:
-34.18 EUR
Bénéfice brut:
489.64 EUR (314 846 pips)
Perte brute:
-260.71 EUR (120 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (181.84 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
193.39 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
24.86%
Charge de dépôt maximale:
1.51%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.67
Longs trades:
56 (81.16%)
Courts trades:
13 (18.84%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
3.32 EUR
Bénéfice moyen:
13.23 EUR
Perte moyenne:
-8.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-6.04 EUR)
Perte consécutive maximale:
-75.99 EUR (4)
Croissance mensuelle:
91.57%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.44 EUR
Maximal:
85.77 EUR (26.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.94% (85.77 EUR)
Par fonds propres:
1.25% (6.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 64
BTCUSD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 244
BTCUSD 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD 169K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.08 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +181.84 EUR
Perte consécutive maximale: -6.04 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.84 × 363
65 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


Aucun avis
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 06:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 05:24 2025.11.13 05:24:03  

Is the trading activity better ?

2025.11.04 09:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 09:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MS Gold 5m
50 USD par mois
92%
0
0
USD
479
EUR
2
55%
69
53%
25%
1.87
3.32
EUR
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.