- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.84 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.28 USD (148 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.28 USD (2)
Sharpe oranı:
8.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.23%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.70% (13.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|57
|NZDUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.84 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 40
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 7
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 13
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 16
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 2
Best Slacpping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
1.64
USD
USD
1%
1:200