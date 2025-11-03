- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11.36 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
51.66 USD (4 164 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (51.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.66 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.95%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.17 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.71% (92.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|2
|CHFJPY
|11
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|2
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|5
|EURNZD
|5
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|57
|NZDUSD
|91
|CHFJPY
|875
|NZDJPY
|176
|NZDCAD
|158
|GBPJPY
|674
|GBPUSD
|274
|EURNZD
|894
|AUDUSD
|246
|EURJPY
|719
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.36 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +51.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexServer-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 2
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
Alpari-Trade
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 24
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
Best Slacpping
