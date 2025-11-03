- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
0.86 USD
En kötü işlem:
-3.09 USD
Brüt kâr:
5.15 USD (783 pips)
Brüt zarar:
-3.09 USD (11 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
6 (85.71%)
Satış işlemleri:
1 (14.29%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-3.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.09 USD
Maksimum:
3.09 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (3.09 USD)
Varlığa göre:
0.12% (11.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|EURSGD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|5
|EURSGD
|-3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|783
|EURSGD
|-11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.86 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|1.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.34 × 71
|
ICMarketsSC-Live14
|1.94 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|2.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|3.03 × 35
|
Tickmill-Live08
|6.21 × 14
|
CityIndexAU-Live 101
|11.15 × 26
|
XMTrading-Real 256
|11.40 × 10
|
FBS-Real-3
|11.49 × 523
|
Alpari-ECN1
|18.00 × 1
