Marcel Keller

ICM Grow 1

Marcel Keller
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
0.86 USD
Worst Trade:
-3.09 USD
Profitto lordo:
5.15 USD (783 pips)
Perdita lorda:
-3.09 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
6 (85.71%)
Short Trade:
1 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-3.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.09 USD
Massimale:
3.09 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (6.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 6
EURSGD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 5
EURSGD -3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 783
EURSGD -11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.86 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
1.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
1.34 × 71
ICMarketsSC-Live14
1.94 × 69
ICMarketsSC-Live23
2.06 × 18
ICMarketsSC-Live26
3.03 × 35
Tickmill-Live08
6.21 × 14
CityIndexAU-Live 101
11.15 × 26
XMTrading-Real 256
11.40 × 10
FBS-Real-3
11.49 × 523
Alpari-ECN1
18.00 × 1
-
Non ci sono recensioni
2025.11.03 10:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.03 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.