- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
0.86 USD
Worst Trade:
-3.09 USD
Profitto lordo:
5.15 USD (783 pips)
Perdita lorda:
-3.09 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
6 (85.71%)
Short Trade:
1 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-3.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.09 USD
Massimale:
3.09 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (6.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|EURSGD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|5
|EURSGD
|-3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|783
|EURSGD
|-11
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.86 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|1.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|1.34 × 71
|
ICMarketsSC-Live14
|1.94 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|2.06 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|3.03 × 35
|
Tickmill-Live08
|6.21 × 14
|
CityIndexAU-Live 101
|11.15 × 26
|
XMTrading-Real 256
|11.40 × 10
|
FBS-Real-3
|11.49 × 523
|
Alpari-ECN1
|18.00 × 1
-
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
7
85%
100%
1.66
0.29
USD
USD
0%
1:500