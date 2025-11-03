- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
193 (82.83%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (17.17%)
En iyi işlem:
47.47 USD
En kötü işlem:
-33.83 USD
Brüt kâr:
671.73 USD (23 245 pips)
Brüt zarar:
-259.02 USD (12 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (29.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.46 USD (12)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.74
Alış işlemleri:
109 (46.78%)
Satış işlemleri:
124 (53.22%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-6.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.33 USD (4)
Aylık büyüme:
5.95%
Yıllık tahmin:
72.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.68 USD
Maksimum:
53.33 USD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (53.33 USD)
Varlığa göre:
2.12% (27.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|108
|AUDUSD.s
|68
|USDCAD.s
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD.s
|173
|AUDUSD.s
|164
|USDCAD.s
|75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD.s
|5.7K
|AUDUSD.s
|3K
|USDCAD.s
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.47 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +29.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
LeopardSmartEA is a smart and disciplined MT4 Expert Advisor built to handle both safe and aggressive trading styles. It combines RSI and candle-size filters for signal accuracy, with 3 adjustable risk modes — Safe, High-Risk, and Fixed Lot. The EA also includes advanced lot-management (martingale optional), hedging control, and full drawdown protection, making it a reliable tool for both short-term and long-term traders.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
23
100%
233
82%
100%
2.59
1.77
USD
USD
5%
1:500