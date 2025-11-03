SinyallerBölümler
Thanh Huong Phan

LeopardSmartEA1MT4

Thanh Huong Phan
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 47%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
193 (82.83%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (17.17%)
En iyi işlem:
47.47 USD
En kötü işlem:
-33.83 USD
Brüt kâr:
671.73 USD (23 245 pips)
Brüt zarar:
-259.02 USD (12 602 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (29.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.46 USD (12)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.74
Alış işlemleri:
109 (46.78%)
Satış işlemleri:
124 (53.22%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-6.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.33 USD (4)
Aylık büyüme:
5.95%
Yıllık tahmin:
72.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.68 USD
Maksimum:
53.33 USD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.26% (53.33 USD)
Varlığa göre:
2.12% (27.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.s 108
AUDUSD.s 68
USDCAD.s 57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.s 173
AUDUSD.s 164
USDCAD.s 75
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.s 5.7K
AUDUSD.s 3K
USDCAD.s 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.47 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +29.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

LeopardSmartEA is a smart and disciplined MT4 Expert Advisor built to handle both safe and aggressive trading styles. It combines RSI and candle-size filters for signal accuracy, with 3 adjustable risk modes — Safe, High-Risk, and Fixed Lot. The EA also includes advanced lot-management (martingale optional), hedging control, and full drawdown protection, making it a reliable tool for both short-term and long-term traders.
İnceleme yok
