- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
193 (82.83%)
Loss Trade:
40 (17.17%)
Best Trade:
47.47 USD
Worst Trade:
-33.83 USD
Profitto lordo:
671.73 USD (23 245 pips)
Perdita lorda:
-259.02 USD (12 602 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (29.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.46 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.32%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.74
Long Trade:
109 (46.78%)
Short Trade:
124 (53.22%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-6.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.33 USD (4)
Crescita mensile:
5.95%
Previsione annuale:
72.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.68 USD
Massimale:
53.33 USD (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (53.33 USD)
Per equità:
2.12% (27.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|108
|AUDUSD.s
|68
|USDCAD.s
|57
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.s
|173
|AUDUSD.s
|164
|USDCAD.s
|75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.s
|5.7K
|AUDUSD.s
|3K
|USDCAD.s
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.47 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +29.25 USD
Massima perdita consecutiva: -53.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
LeopardSmartEA is a smart and disciplined MT4 Expert Advisor built to handle both safe and aggressive trading styles. It combines RSI and candle-size filters for signal accuracy, with 3 adjustable risk modes — Safe, High-Risk, and Fixed Lot. The EA also includes advanced lot-management (martingale optional), hedging control, and full drawdown protection, making it a reliable tool for both short-term and long-term traders.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
23
100%
233
82%
100%
2.59
1.77
USD
USD
5%
1:500