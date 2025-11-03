SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LeopardSmartEA1MT4
Thanh Huong Phan

LeopardSmartEA1MT4

Thanh Huong Phan
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 47%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
193 (82.83%)
Loss Trade:
40 (17.17%)
Best Trade:
47.47 USD
Worst Trade:
-33.83 USD
Profitto lordo:
671.73 USD (23 245 pips)
Perdita lorda:
-259.02 USD (12 602 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (29.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.46 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.32%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.74
Long Trade:
109 (46.78%)
Short Trade:
124 (53.22%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-6.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.33 USD (4)
Crescita mensile:
5.95%
Previsione annuale:
72.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.68 USD
Massimale:
53.33 USD (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.26% (53.33 USD)
Per equità:
2.12% (27.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.s 108
AUDUSD.s 68
USDCAD.s 57
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.s 173
AUDUSD.s 164
USDCAD.s 75
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.s 5.7K
AUDUSD.s 3K
USDCAD.s 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.47 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +29.25 USD
Massima perdita consecutiva: -53.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

LeopardSmartEA is a smart and disciplined MT4 Expert Advisor built to handle both safe and aggressive trading styles. It combines RSI and candle-size filters for signal accuracy, with 3 adjustable risk modes — Safe, High-Risk, and Fixed Lot. The EA also includes advanced lot-management (martingale optional), hedging control, and full drawdown protection, making it a reliable tool for both short-term and long-term traders.
Non ci sono recensioni
