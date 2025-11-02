- Büyüme
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
85 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (31.45%)
En iyi işlem:
86.85 USD
En kötü işlem:
-100.52 USD
Brüt kâr:
1 162.18 USD (190 620 pips)
Brüt zarar:
-506.20 USD (123 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (105.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
352.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
110 (88.71%)
Satış işlemleri:
14 (11.29%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
13.67 USD
Ortalama zarar:
-12.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-235.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.87 USD (5)
Aylık büyüme:
65.60%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
243.19 USD (18.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.21% (20.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|94
|GER40
|12
|DJ30
|7
|NAS100
|6
|SP500
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|620
|GER40
|-53
|DJ30
|79
|NAS100
|-10
|SP500
|20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|32K
|GER40
|-45K
|DJ30
|81K
|NAS100
|-9.9K
|SP500
|9.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.85 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +105.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
