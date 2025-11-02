SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / No Pain No Gain
Le Thi Loan Anh Le

No Pain No Gain

Le Thi Loan Anh Le
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
85 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (31.45%)
En iyi işlem:
86.85 USD
En kötü işlem:
-100.52 USD
Brüt kâr:
1 162.18 USD (190 620 pips)
Brüt zarar:
-506.20 USD (123 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (105.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
352.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
110 (88.71%)
Satış işlemleri:
14 (11.29%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
13.67 USD
Ortalama zarar:
-12.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-235.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.87 USD (5)
Aylık büyüme:
65.60%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
243.19 USD (18.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.21% (20.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 94
GER40 12
DJ30 7
NAS100 6
SP500 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 620
GER40 -53
DJ30 79
NAS100 -10
SP500 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 32K
GER40 -45K
DJ30 81K
NAS100 -9.9K
SP500 9.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.85 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +105.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

High risk 
İnceleme yok
2025.11.02 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
