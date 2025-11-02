SegnaliSezioni
No Pain No Gain

Le Thi Loan Anh Le
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
85 (68.54%)
Loss Trade:
39 (31.45%)
Best Trade:
86.85 USD
Worst Trade:
-100.52 USD
Profitto lordo:
1 162.18 USD (190 620 pips)
Perdita lorda:
-506.20 USD (123 393 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (105.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
352.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
110 (88.71%)
Short Trade:
14 (11.29%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
13.67 USD
Perdita media:
-12.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-235.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.87 USD (5)
Crescita mensile:
65.60%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
243.19 USD (18.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.21% (20.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 94
GER40 12
DJ30 7
NAS100 6
SP500 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 620
GER40 -53
DJ30 79
NAS100 -10
SP500 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 32K
GER40 -45K
DJ30 81K
NAS100 -9.9K
SP500 9.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.85 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +105.53 USD
Massima perdita consecutiva: -235.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.02 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
