- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
85 (68.54%)
Loss Trade:
39 (31.45%)
Best Trade:
86.85 USD
Worst Trade:
-100.52 USD
Profitto lordo:
1 162.18 USD (190 620 pips)
Perdita lorda:
-506.20 USD (123 393 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (105.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
352.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
110 (88.71%)
Short Trade:
14 (11.29%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
13.67 USD
Perdita media:
-12.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-235.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.87 USD (5)
Crescita mensile:
65.60%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
243.19 USD (18.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.21% (20.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|94
|GER40
|12
|DJ30
|7
|NAS100
|6
|SP500
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|620
|GER40
|-53
|DJ30
|79
|NAS100
|-10
|SP500
|20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|32K
|GER40
|-45K
|DJ30
|81K
|NAS100
|-9.9K
|SP500
|9.3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.85 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +105.53 USD
Massima perdita consecutiva: -235.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
