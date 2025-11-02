SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / No Pain No Gain
Le Thi Loan Anh Le

No Pain No Gain

Le Thi Loan Anh Le
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
85 (68.54%)
Perte trades:
39 (31.45%)
Meilleure transaction:
86.85 USD
Pire transaction:
-100.52 USD
Bénéfice brut:
1 162.18 USD (190 620 pips)
Perte brute:
-506.20 USD (123 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (105.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
352.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.49%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.70
Longs trades:
110 (88.71%)
Courts trades:
14 (11.29%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
5.29 USD
Bénéfice moyen:
13.67 USD
Perte moyenne:
-12.98 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-235.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.87 USD (5)
Croissance mensuelle:
65.60%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.84 USD
Maximal:
243.19 USD (18.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.21% (20.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 94
GER40 12
DJ30 7
NAS100 6
SP500 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 620
GER40 -53
DJ30 79
NAS100 -10
SP500 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i 32K
GER40 -45K
DJ30 81K
NAS100 -9.9K
SP500 9.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.85 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +105.53 USD
Perte consécutive maximale: -235.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

High risk 
Aucun avis
2025.11.02 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire