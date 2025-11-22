SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hakasaka
Grace Wanjiku Mwaura

Hakasaka

Grace Wanjiku Mwaura
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 156%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (16.67%)
En iyi işlem:
1.27 USD
En kötü işlem:
-1.00 USD
Brüt kâr:
6.11 USD (744 pips)
Brüt zarar:
-2.21 USD (252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.74 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
5.63%
Maks. mevduat yükü:
38.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
18 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
0.41 USD
Ortalama zarar:
-0.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.00 USD (1)
Aylık büyüme:
48.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.18 USD (16.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.30% (1.18 USD)
Varlığa göre:
12.31% (0.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
EURCAD 2
CADCHF 2
CHFJPY 1
AUDUSD 1
EURUSD 1
EURNZD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
NZDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 2
USDCHF 1
NZDUSD -1
EURCAD -1
CADCHF 0
CHFJPY 0
AUDUSD 1
EURUSD 0
EURNZD 1
USDCAD 0
CADJPY 1
NZDCHF 0
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 237
USDCHF 101
NZDUSD -65
EURCAD -136
CADCHF 13
CHFJPY 6
AUDUSD 87
EURUSD 2
EURNZD 144
USDCAD 18
CADJPY 78
NZDCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.27 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 10
OrbexGlobal-Live
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 115
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live24
0.70 × 539
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live25
0.79 × 547
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live23
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live07
1.29 × 68
ICMarketsSC-Live14
1.44 × 176
ICMarketsSC-Live26
1.50 × 308
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.36 × 664
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
TradersGlobalGroup-Live
2.67 × 42
15 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
We aim for high returns and minimal drawdowns
İnceleme yok
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 17:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 11:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hakasaka
Ayda 40 USD
156%
0
0
USD
6
USD
7
0%
18
83%
6%
2.76
0.22
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.