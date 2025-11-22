Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 10 OrbexGlobal-Live 0.00 × 13 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 4 Exness-Real17 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 3 Pepperstone-Demo02 0.00 × 5 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live27 0.23 × 115 ICMarkets-Live22 0.30 × 30 ICMarketsSC-Live05 0.55 × 20 ICMarketsSC-Live24 0.70 × 539 ICMarketsSC-Live33 0.76 × 184 ICMarketsSC-Live25 0.79 × 547 ICMarketsSC-Live16 1.15 × 48 ICMarketsSC-Live23 1.25 × 53 ICMarketsSC-Live07 1.29 × 68 ICMarketsSC-Live14 1.44 × 176 ICMarketsSC-Live26 1.50 × 308 LiteFinance-ECN2.com 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 2.36 × 664 VantageFXInternational-Live 2 2.50 × 4 TradersWay-Live 2 2.50 × 127 TradersGlobalGroup-Live 2.67 × 42 15 daha fazla...