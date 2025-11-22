- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
1.27 USD
Worst Trade:
-1.00 USD
Profitto lordo:
6.11 USD (744 pips)
Perdita lorda:
-2.21 USD (252 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
5.63%
Massimo carico di deposito:
38.22%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.41 USD
Perdita media:
-0.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.00 USD (1)
Crescita mensile:
48.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.18 USD (16.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.30% (1.18 USD)
Per equità:
12.31% (0.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|EURNZD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|-1
|EURCAD
|-1
|CADCHF
|0
|CHFJPY
|0
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|0
|EURNZD
|1
|USDCAD
|0
|CADJPY
|1
|NZDCHF
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|237
|USDCHF
|101
|NZDUSD
|-65
|EURCAD
|-136
|CADCHF
|13
|CHFJPY
|6
|AUDUSD
|87
|EURUSD
|2
|EURNZD
|144
|USDCAD
|18
|CADJPY
|78
|NZDCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.27 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.74 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 10
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 115
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live24
|0.70 × 539
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live25
|0.79 × 547
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live23
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live07
|1.29 × 68
|
ICMarketsSC-Live14
|1.44 × 176
|
ICMarketsSC-Live26
|1.50 × 308
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.36 × 664
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.67 × 42
We aim for high returns and minimal drawdowns
Non ci sono recensioni
