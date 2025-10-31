- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
656
Kârla kapanan işlemler:
538 (82.01%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (17.99%)
En iyi işlem:
19.70 USD
En kötü işlem:
-144.70 USD
Brüt kâr:
1 494.19 USD (137 009 pips)
Brüt zarar:
-613.00 USD (47 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (92.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.44 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.51%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.20
Alış işlemleri:
339 (51.68%)
Satış işlemleri:
317 (48.32%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-5.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.25 USD (6)
Aylık büyüme:
88.68%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.17 USD
Maksimum:
209.78 USD (36.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.89% (210.05 USD)
Varlığa göre:
8.44% (138.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|USDJPY
|144
|USDCHF
|110
|USDCAD
|96
|NZDUSD
|91
|AUDUSD
|21
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|263
|USDJPY
|313
|USDCHF
|180
|USDCAD
|180
|NZDUSD
|113
|AUDUSD
|-38
|GBPUSD
|-115
|XAUUSD
|-12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|23K
|USDJPY
|44K
|USDCHF
|16K
|USDCAD
|10K
|NZDUSD
|8.1K
|AUDUSD
|802
|GBPUSD
|-966
|XAUUSD
|-11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.70 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +92.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
Exness-MT5Real12
|1.40 × 92
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
Exness-MT5Real15
|1.51 × 457
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 319
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
Exness-MT5Real
|4.57 × 92
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
Weltrade-Real
|5.60 × 121
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
Quantum Pulse Strategy
Description:
Quantum Pulse is a smart adaptive trading framework that reads the “pulse” of the market using real-time data and volatility metrics. It adjusts risk dynamically to protect capital and capture emerging trends early.
Performance Objective: 5–10% monthly
Best Performance in USDCAD, EURUSD, USDJPY, NZDUSD
Initial Margin Recommended for 0.01 lot for one forex pair: $250.
Swap Account Recommended.
Performance is with a $7 commission per lot for performance.
İnceleme yok
