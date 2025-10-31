SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Quantum Pulse Strategy
Panchal Rakesh Arvindbhai

Quantum Pulse Strategy

Panchal Rakesh Arvindbhai
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 148%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
656
Kârla kapanan işlemler:
538 (82.01%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (17.99%)
En iyi işlem:
19.70 USD
En kötü işlem:
-144.70 USD
Brüt kâr:
1 494.19 USD (137 009 pips)
Brüt zarar:
-613.00 USD (47 616 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (92.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
109.44 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.51%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.20
Alış işlemleri:
339 (51.68%)
Satış işlemleri:
317 (48.32%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-5.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.25 USD (6)
Aylık büyüme:
88.68%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.17 USD
Maksimum:
209.78 USD (36.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.89% (210.05 USD)
Varlığa göre:
8.44% (138.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 186
USDJPY 144
USDCHF 110
USDCAD 96
NZDUSD 91
AUDUSD 21
GBPUSD 6
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 263
USDJPY 313
USDCHF 180
USDCAD 180
NZDUSD 113
AUDUSD -38
GBPUSD -115
XAUUSD -12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
USDJPY 44K
USDCHF 16K
USDCAD 10K
NZDUSD 8.1K
AUDUSD 802
GBPUSD -966
XAUUSD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.70 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +92.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real12
1.40 × 92
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.51 × 457
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.57 × 92
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
15 daha fazla...
Quantum Pulse Strategy

Description:
Quantum Pulse is a smart adaptive trading framework that reads the “pulse” of the market using real-time data and volatility metrics. It adjusts risk dynamically to protect capital and capture emerging trends early. 

Performance Objective: 5–10% monthly

Best Performance in USDCAD, EURUSD, USDJPY, NZDUSD

Initial Margin Recommended for 0.01 lot for one forex pair: $250.

Swap Account Recommended.

Performance is with a $7 commission per lot for performance.


İnceleme yok
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Quantum Pulse Strategy
Ayda 30 USD
148%
0
0
USD
1.6K
USD
9
82%
656
82%
100%
2.43
1.34
USD
37%
1:500
Kopyala

