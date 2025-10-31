Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Alpari-MT5 0.00 × 10 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.54 × 1036 ForexClub-MT5 Real Server 0.90 × 21 FPMarketsLLC-Live 1.13 × 53 ICTrading-MT5-4 1.22 × 226 Exness-MT5Real12 1.40 × 92 GOMarketsMU-Live 1.50 × 26 Exness-MT5Real15 1.51 × 457 Pepperstone-MT5-Live01 1.62 × 66 PlexyTrade-Server01 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 3.34 × 319 Exness-MT5Real11 4.00 × 11 Exness-MT5Real 4.57 × 92 Exness-MT5Real7 4.86 × 70 Exness-MT5Real6 5.35 × 63 Ava-Real 1-MT5 5.42 × 19 Weltrade-Real 5.60 × 121 Exness-MT5Real3 5.92 × 36 15 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya