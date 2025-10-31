SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Quantum Pulse Strategy
Panchal Rakesh Arvindbhai

Quantum Pulse Strategy

Panchal Rakesh Arvindbhai
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 148%
Exness-MT5Real8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
656
Bénéfice trades:
538 (82.01%)
Perte trades:
118 (17.99%)
Meilleure transaction:
19.70 USD
Pire transaction:
-144.70 USD
Bénéfice brut:
1 494.19 USD (137 009 pips)
Perte brute:
-613.00 USD (47 616 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (92.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
109.44 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.51%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.20
Longs trades:
339 (51.68%)
Courts trades:
317 (48.32%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
2.78 USD
Perte moyenne:
-5.19 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-36.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-206.25 USD (6)
Croissance mensuelle:
88.68%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
141.17 USD
Maximal:
209.78 USD (36.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.89% (210.05 USD)
Par fonds propres:
7.62% (124.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 186
USDJPY 144
USDCHF 110
USDCAD 96
NZDUSD 91
AUDUSD 21
GBPUSD 6
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 263
USDJPY 313
USDCHF 180
USDCAD 180
NZDUSD 113
AUDUSD -38
GBPUSD -115
XAUUSD -12
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
USDJPY 44K
USDCHF 16K
USDCAD 10K
NZDUSD 8.1K
AUDUSD 802
GBPUSD -966
XAUUSD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.70 USD
Pire transaction: -145 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +92.68 USD
Perte consécutive maximale: -36.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real12
1.40 × 92
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.51 × 457
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.57 × 92
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Quantum Pulse Strategy

Description:
Quantum Pulse is a smart adaptive trading framework that reads the “pulse” of the market using real-time data and volatility metrics. It adjusts risk dynamically to protect capital and capture emerging trends early. 

Performance Objective: 5–10% monthly

Best Performance in USDCAD, EURUSD, USDJPY, NZDUSD

Initial Margin Recommended for 0.01 lot for one forex pair: $250.

Swap Account Recommended.

Performance is with a $7 commission per lot for performance.


Aucun avis
2025.10.31 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 10:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Quantum Pulse Strategy
30 USD par mois
148%
0
0
USD
1.6K
USD
9
82%
656
82%
100%
2.43
1.34
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.