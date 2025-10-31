- Croissance
Trades:
656
Bénéfice trades:
538 (82.01%)
Perte trades:
118 (17.99%)
Meilleure transaction:
19.70 USD
Pire transaction:
-144.70 USD
Bénéfice brut:
1 494.19 USD (137 009 pips)
Perte brute:
-613.00 USD (47 616 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (92.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
109.44 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.51%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
104
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.20
Longs trades:
339 (51.68%)
Courts trades:
317 (48.32%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
2.78 USD
Perte moyenne:
-5.19 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-36.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-206.25 USD (6)
Croissance mensuelle:
88.68%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
141.17 USD
Maximal:
209.78 USD (36.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.89% (210.05 USD)
Par fonds propres:
7.62% (124.65 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|USDJPY
|144
|USDCHF
|110
|USDCAD
|96
|NZDUSD
|91
|AUDUSD
|21
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|263
|USDJPY
|313
|USDCHF
|180
|USDCAD
|180
|NZDUSD
|113
|AUDUSD
|-38
|GBPUSD
|-115
|XAUUSD
|-12
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|23K
|USDJPY
|44K
|USDCHF
|16K
|USDCAD
|10K
|NZDUSD
|8.1K
|AUDUSD
|802
|GBPUSD
|-966
|XAUUSD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1036
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 92
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real15
|1.51 × 457
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 319
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.57 × 92
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
Quantum Pulse Strategy
Description:
Quantum Pulse is a smart adaptive trading framework that reads the “pulse” of the market using real-time data and volatility metrics. It adjusts risk dynamically to protect capital and capture emerging trends early.
Performance Objective: 5–10% monthly
Best Performance in USDCAD, EURUSD, USDJPY, NZDUSD
Initial Margin Recommended for 0.01 lot for one forex pair: $250.
Swap Account Recommended.
Performance is with a $7 commission per lot for performance.
Aucun avis
