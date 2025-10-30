- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
45.75 USD
En kötü işlem:
-5.80 USD
Brüt kâr:
154.27 USD (4 289 pips)
Brüt zarar:
-7.25 USD (148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (82.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.19 USD (3)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
89.60%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
25.35
Alış işlemleri:
5 (38.46%)
Satış işlemleri:
8 (61.54%)
Kâr faktörü:
21.28
Beklenen getiri:
11.31 USD
Ortalama kâr:
15.43 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.80 USD (1)
Aylık büyüme:
8.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.80 USD (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.49% (5.80 USD)
Varlığa göre:
0.32% (4.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|14
|EURUSD
|14
|USDJPY
|16
|USDCAD
|-1
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|12
|CADJPY
|32
|USDCHF
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|352
|NZDUSD
|432
|EURUSD
|284
|USDJPY
|802
|USDCAD
|-17
|AUDCAD
|126
|AUDNZD
|435
|CADJPY
|987
|USDCHF
|740
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.75 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +82.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTrend-Trade7
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|1.26 × 118
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
IamFX-Live
|2.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|2.43 × 7
|
Activtrades-3
|2.60 × 5
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
LifeCM-Xchange
|4.00 × 4
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
|
OneTrade-Real
|5.03 × 65
|
OANDA-GMT-5 Live
|5.03 × 93
|
GFTForex-Server
|5.50 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|5.88 × 26
|
FxPro.com-Real01
|6.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
0%
13
76%
90%
21.27
11.31
USD
USD
0%
1:200