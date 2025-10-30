- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
45.75 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
154.27 USD (4 289 pips)
Perdita lorda:
-7.25 USD (148 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (82.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.19 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
89.60%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
25.35
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
21.28
Profitto previsto:
11.31 USD
Profitto medio:
15.43 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.80 USD (1)
Crescita mensile:
8.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.80 USD (0.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.49% (5.80 USD)
Per equità:
0.32% (4.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|14
|EURUSD
|14
|USDJPY
|16
|USDCAD
|-1
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|12
|CADJPY
|32
|USDCHF
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|352
|NZDUSD
|432
|EURUSD
|284
|USDJPY
|802
|USDCAD
|-17
|AUDCAD
|126
|AUDNZD
|435
|CADJPY
|987
|USDCHF
|740
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.75 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +82.19 USD
Massima perdita consecutiva: -5.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 5
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
|
Activtrades-2
|0.00 × 3
|
KRCCORP-Real
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
CharlesFX-FX-CFD Live
|0.00 × 3
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTrend-Trade7
|0.33 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|1.26 × 118
|
IronFX-Real1
|1.50 × 2
|
IamFX-Live
|2.00 × 2
|
Alpari-Standard3
|2.43 × 7
|
Activtrades-3
|2.60 × 5
|
SquaredMT4-Demo
|2.67 × 3
|
LifeCM-Xchange
|4.00 × 4
|
MBTrading-Live
|5.00 × 2
|
OneTrade-Real
|5.03 × 65
|
OANDA-GMT-5 Live
|5.03 × 93
|
GFTForex-Server
|5.50 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|5.88 × 26
|
FxPro.com-Real01
|6.00 × 1
22 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
0%
13
76%
90%
21.27
11.31
USD
USD
0%
1:200