Rey Sonajo

Davao Trader

Rey Sonajo
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
42 (57.53%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (42.47%)
En iyi işlem:
25.10 USD
En kötü işlem:
-48.03 USD
Brüt kâr:
295.90 USD (12 295 pips)
Brüt zarar:
-240.10 USD (12 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (43.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
38 (52.05%)
Satış işlemleri:
35 (47.95%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-7.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-111.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.47 USD (7)
Aylık büyüme:
5.71%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.18 USD
Maksimum:
153.73 USD (25.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.25% (1.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 7
EURUSD 7
GBPUSD 6
NZDUSD 5
USDJPY 5
AUDCHF 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
GBPNZD 3
DOLLAR_INDX 3
EURGBP 2
GBPJPY 2
GOLD 2
UK_100 2
USDCAD 2
USDCNY 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
SILVER 1
EURJPY 1
EURNZD 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
JAPAN_225 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 28
EURUSD 20
GBPUSD 27
NZDUSD 15
USDJPY -14
AUDCHF 16
NZDJPY -2
USDCHF -6
GBPNZD 14
DOLLAR_INDX 0
EURGBP 9
GBPJPY 5
GOLD -49
UK_100 3
USDCAD 7
USDCNY -1
GBPCAD 18
CADCHF -1
AUDUSD -2
CHFJPY 0
SILVER -5
EURJPY -36
EURNZD 2
EURCHF -10
AUDNZD -3
JAPAN_225 13
NZDCAD -12
CADJPY 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 1.4K
EURUSD 938
GBPUSD 825
NZDUSD 480
USDJPY -586
AUDCHF 344
NZDJPY 112
USDCHF 20
GBPNZD 776
DOLLAR_INDX -30
EURGBP 237
GBPJPY 409
GOLD -4.9K
UK_100 205
USDCAD 319
USDCNY -25
GBPCAD 845
CADCHF -14
AUDUSD -61
CHFJPY 21
SILVER -51
EURJPY -1.8K
EURNZD 124
EURCHF -264
AUDNZD -234
JAPAN_225 190
NZDCAD -541
CADJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.10 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +43.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.13 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
0.27 × 230
Exness-MT5Real7
0.38 × 47
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 5224
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 504
Exness-MT5Real31
1.48 × 82
MishovMarkets-Live
2.57 × 21
VantageInternational-Live
4.10 × 88
RoboForex-Pro
4.19 × 31
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
İnceleme yok
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
