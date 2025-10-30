- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
42 (57.53%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (42.47%)
En iyi işlem:
25.10 USD
En kötü işlem:
-48.03 USD
Brüt kâr:
295.90 USD (12 295 pips)
Brüt zarar:
-240.10 USD (12 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (43.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
38 (52.05%)
Satış işlemleri:
35 (47.95%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-7.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-111.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.47 USD (7)
Aylık büyüme:
5.71%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.18 USD
Maksimum:
153.73 USD (25.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.25% (1.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|4
|GBPNZD
|3
|DOLLAR_INDX
|3
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|GOLD
|2
|UK_100
|2
|USDCAD
|2
|USDCNY
|1
|GBPCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|SILVER
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|JAPAN_225
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|28
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|-14
|AUDCHF
|16
|NZDJPY
|-2
|USDCHF
|-6
|GBPNZD
|14
|DOLLAR_INDX
|0
|EURGBP
|9
|GBPJPY
|5
|GOLD
|-49
|UK_100
|3
|USDCAD
|7
|USDCNY
|-1
|GBPCAD
|18
|CADCHF
|-1
|AUDUSD
|-2
|CHFJPY
|0
|SILVER
|-5
|EURJPY
|-36
|EURNZD
|2
|EURCHF
|-10
|AUDNZD
|-3
|JAPAN_225
|13
|NZDCAD
|-12
|CADJPY
|20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|1.4K
|EURUSD
|938
|GBPUSD
|825
|NZDUSD
|480
|USDJPY
|-586
|AUDCHF
|344
|NZDJPY
|112
|USDCHF
|20
|GBPNZD
|776
|DOLLAR_INDX
|-30
|EURGBP
|237
|GBPJPY
|409
|GOLD
|-4.9K
|UK_100
|205
|USDCAD
|319
|USDCNY
|-25
|GBPCAD
|845
|CADCHF
|-14
|AUDUSD
|-61
|CHFJPY
|21
|SILVER
|-51
|EURJPY
|-1.8K
|EURNZD
|124
|EURCHF
|-264
|AUDNZD
|-234
|JAPAN_225
|190
|NZDCAD
|-541
|CADJPY
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.10 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +43.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
