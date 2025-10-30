SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Davao Trader
Rey Sonajo

Davao Trader

Rey Sonajo
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
42 (57.53%)
Perte trades:
31 (42.47%)
Meilleure transaction:
25.10 USD
Pire transaction:
-48.03 USD
Bénéfice brut:
295.90 USD (12 295 pips)
Perte brute:
-240.10 USD (12 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (43.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
57.12 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.32%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
38 (52.05%)
Courts trades:
35 (47.95%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
7.05 USD
Perte moyenne:
-7.75 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-111.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.47 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.71%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
60.18 USD
Maximal:
153.73 USD (25.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.25% (1.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 7
EURUSD 7
GBPUSD 6
NZDUSD 5
USDJPY 5
AUDCHF 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
GBPNZD 3
DOLLAR_INDX 3
EURGBP 2
GBPJPY 2
GOLD 2
UK_100 2
USDCAD 2
USDCNY 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
SILVER 1
EURJPY 1
EURNZD 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
JAPAN_225 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 28
EURUSD 20
GBPUSD 27
NZDUSD 15
USDJPY -14
AUDCHF 16
NZDJPY -2
USDCHF -6
GBPNZD 14
DOLLAR_INDX 0
EURGBP 9
GBPJPY 5
GOLD -49
UK_100 3
USDCAD 7
USDCNY -1
GBPCAD 18
CADCHF -1
AUDUSD -2
CHFJPY 0
SILVER -5
EURJPY -36
EURNZD 2
EURCHF -10
AUDNZD -3
JAPAN_225 13
NZDCAD -12
CADJPY 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 1.4K
EURUSD 938
GBPUSD 825
NZDUSD 480
USDJPY -586
AUDCHF 344
NZDJPY 112
USDCHF 20
GBPNZD 776
DOLLAR_INDX -30
EURGBP 237
GBPJPY 409
GOLD -4.9K
UK_100 205
USDCAD 319
USDCNY -25
GBPCAD 845
CADCHF -14
AUDUSD -61
CHFJPY 21
SILVER -51
EURJPY -1.8K
EURNZD 124
EURCHF -264
AUDNZD -234
JAPAN_225 190
NZDCAD -541
CADJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.10 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +43.48 USD
Perte consécutive maximale: -111.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.13 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
0.27 × 230
Exness-MT5Real7
0.38 × 47
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 5224
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 504
Exness-MT5Real31
1.48 × 82
MishovMarkets-Live
2.57 × 21
VantageInternational-Live
4.10 × 88
RoboForex-Pro
4.19 × 31
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Davao Trader
30 USD par mois
0%
0
0
USD
570
USD
16
0%
73
57%
100%
1.23
0.76
USD
0%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.