Rey Sonajo

Davao Trader

Rey Sonajo
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
42 (57.53%)
Loss Trade:
31 (42.47%)
Best Trade:
25.10 USD
Worst Trade:
-48.03 USD
Profitto lordo:
295.90 USD (12 295 pips)
Perdita lorda:
-240.10 USD (12 536 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (43.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
38 (52.05%)
Short Trade:
35 (47.95%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
7.05 USD
Perdita media:
-7.75 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-111.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.47 USD (7)
Crescita mensile:
5.71%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.18 USD
Massimale:
153.73 USD (25.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 7
EURUSD 7
GBPUSD 6
NZDUSD 5
USDJPY 5
AUDCHF 5
NZDJPY 5
USDCHF 4
GBPNZD 3
DOLLAR_INDX 3
EURGBP 2
GBPJPY 2
GOLD 2
UK_100 2
USDCAD 2
USDCNY 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
SILVER 1
EURJPY 1
EURNZD 1
EURCHF 1
AUDNZD 1
JAPAN_225 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 28
EURUSD 20
GBPUSD 27
NZDUSD 15
USDJPY -14
AUDCHF 16
NZDJPY -2
USDCHF -6
GBPNZD 14
DOLLAR_INDX 0
EURGBP 9
GBPJPY 5
GOLD -49
UK_100 3
USDCAD 7
USDCNY -1
GBPCAD 18
CADCHF -1
AUDUSD -2
CHFJPY 0
SILVER -5
EURJPY -36
EURNZD 2
EURCHF -10
AUDNZD -3
JAPAN_225 13
NZDCAD -12
CADJPY 20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 1.4K
EURUSD 938
GBPUSD 825
NZDUSD 480
USDJPY -586
AUDCHF 344
NZDJPY 112
USDCHF 20
GBPNZD 776
DOLLAR_INDX -30
EURGBP 237
GBPJPY 409
GOLD -4.9K
UK_100 205
USDCAD 319
USDCNY -25
GBPCAD 845
CADCHF -14
AUDUSD -61
CHFJPY 21
SILVER -51
EURJPY -1.8K
EURNZD 124
EURCHF -264
AUDNZD -234
JAPAN_225 190
NZDCAD -541
CADJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.10 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +43.48 USD
Massima perdita consecutiva: -111.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
0.13 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
0.27 × 230
Exness-MT5Real7
0.38 × 47
Ava-Real 1-MT5
0.49 × 5224
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 504
Exness-MT5Real31
1.48 × 82
MishovMarkets-Live
2.57 × 21
VantageInternational-Live
4.10 × 88
RoboForex-Pro
4.19 × 31
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 13:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.30 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
