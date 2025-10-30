- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
42 (57.53%)
Loss Trade:
31 (42.47%)
Best Trade:
25.10 USD
Worst Trade:
-48.03 USD
Profitto lordo:
295.90 USD (12 295 pips)
Perdita lorda:
-240.10 USD (12 536 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (43.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
38 (52.05%)
Short Trade:
35 (47.95%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
7.05 USD
Perdita media:
-7.75 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-111.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.47 USD (7)
Crescita mensile:
5.71%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.18 USD
Massimale:
153.73 USD (25.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|4
|GBPNZD
|3
|DOLLAR_INDX
|3
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|GOLD
|2
|UK_100
|2
|USDCAD
|2
|USDCNY
|1
|GBPCAD
|1
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|SILVER
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|JAPAN_225
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|28
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|27
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|-14
|AUDCHF
|16
|NZDJPY
|-2
|USDCHF
|-6
|GBPNZD
|14
|DOLLAR_INDX
|0
|EURGBP
|9
|GBPJPY
|5
|GOLD
|-49
|UK_100
|3
|USDCAD
|7
|USDCNY
|-1
|GBPCAD
|18
|CADCHF
|-1
|AUDUSD
|-2
|CHFJPY
|0
|SILVER
|-5
|EURJPY
|-36
|EURNZD
|2
|EURCHF
|-10
|AUDNZD
|-3
|JAPAN_225
|13
|NZDCAD
|-12
|CADJPY
|20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|1.4K
|EURUSD
|938
|GBPUSD
|825
|NZDUSD
|480
|USDJPY
|-586
|AUDCHF
|344
|NZDJPY
|112
|USDCHF
|20
|GBPNZD
|776
|DOLLAR_INDX
|-30
|EURGBP
|237
|GBPJPY
|409
|GOLD
|-4.9K
|UK_100
|205
|USDCAD
|319
|USDCNY
|-25
|GBPCAD
|845
|CADCHF
|-14
|AUDUSD
|-61
|CHFJPY
|21
|SILVER
|-51
|EURJPY
|-1.8K
|EURNZD
|124
|EURCHF
|-264
|AUDNZD
|-234
|JAPAN_225
|190
|NZDCAD
|-541
|CADJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.10 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +43.48 USD
Massima perdita consecutiva: -111.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.13 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.27 × 230
|
Exness-MT5Real7
|0.38 × 47
|
Ava-Real 1-MT5
|0.49 × 5224
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 504
|
Exness-MT5Real31
|1.48 × 82
|
MishovMarkets-Live
|2.57 × 21
|
VantageInternational-Live
|4.10 × 88
|
RoboForex-Pro
|4.19 × 31
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
