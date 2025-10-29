- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
73 (79.34%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (20.65%)
En iyi işlem:
10.87 EUR
En kötü işlem:
-18.39 EUR
Brüt kâr:
75.22 EUR (3 855 pips)
Brüt zarar:
-67.76 EUR (2 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (11.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.47 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
55 (59.78%)
Satış işlemleri:
37 (40.22%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-3.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18.90 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.02%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 EUR
Maksimum:
30.66 EUR (10.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.99% (31.13 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|8
|USDCAD+
|8
|EURCAD+
|8
|EURUSD+
|7
|GBPAUD+
|6
|AUDUSD+
|6
|GBPUSD+
|6
|CHFJPY+
|5
|USDJPY+
|5
|GBPCAD+
|5
|AUDJPY+
|4
|AUDCAD+
|4
|EURAUD+
|4
|GBPJPY+
|3
|EURCHF+
|3
|GBPCHF+
|2
|EURGBP+
|2
|USDCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|CADCHF+
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY+
|23
|USDCAD+
|2
|EURCAD+
|6
|EURUSD+
|1
|GBPAUD+
|0
|AUDUSD+
|0
|GBPUSD+
|1
|CHFJPY+
|-13
|USDJPY+
|-1
|GBPCAD+
|3
|AUDJPY+
|-1
|AUDCAD+
|1
|EURAUD+
|-17
|GBPJPY+
|-1
|EURCHF+
|3
|GBPCHF+
|0
|EURGBP+
|0
|USDCHF+
|0
|AUDCHF+
|0
|CADCHF+
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY+
|783
|USDCAD+
|215
|EURCAD+
|523
|EURUSD+
|84
|GBPAUD+
|81
|AUDUSD+
|80
|GBPUSD+
|65
|CHFJPY+
|-71
|USDJPY+
|-216
|GBPCAD+
|443
|AUDJPY+
|-79
|AUDCAD+
|197
|EURAUD+
|-404
|GBPJPY+
|-189
|EURCHF+
|97
|GBPCHF+
|15
|EURGBP+
|26
|USDCHF+
|18
|AUDCHF+
|29
|CADCHF+
|60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.87 EUR
En kötü işlem: -18 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.02 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok