Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Star Trader

Rob Josephus Maria Janssen
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
73 (79.34%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (20.65%)
En iyi işlem:
10.87 EUR
En kötü işlem:
-18.39 EUR
Brüt kâr:
75.22 EUR (3 855 pips)
Brüt zarar:
-67.76 EUR (2 098 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (11.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
34.47 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.55%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
55 (59.78%)
Satış işlemleri:
37 (40.22%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
1.03 EUR
Ortalama zarar:
-3.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18.90 EUR (2)
Aylık büyüme:
3.02%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 EUR
Maksimum:
30.66 EUR (10.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.99% (31.13 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY+ 8
USDCAD+ 8
EURCAD+ 8
EURUSD+ 7
GBPAUD+ 6
AUDUSD+ 6
GBPUSD+ 6
CHFJPY+ 5
USDJPY+ 5
GBPCAD+ 5
AUDJPY+ 4
AUDCAD+ 4
EURAUD+ 4
GBPJPY+ 3
EURCHF+ 3
GBPCHF+ 2
EURGBP+ 2
USDCHF+ 2
AUDCHF+ 2
CADCHF+ 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY+ 23
USDCAD+ 2
EURCAD+ 6
EURUSD+ 1
GBPAUD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPUSD+ 1
CHFJPY+ -13
USDJPY+ -1
GBPCAD+ 3
AUDJPY+ -1
AUDCAD+ 1
EURAUD+ -17
GBPJPY+ -1
EURCHF+ 3
GBPCHF+ 0
EURGBP+ 0
USDCHF+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY+ 783
USDCAD+ 215
EURCAD+ 523
EURUSD+ 84
GBPAUD+ 81
AUDUSD+ 80
GBPUSD+ 65
CHFJPY+ -71
USDJPY+ -216
GBPCAD+ 443
AUDJPY+ -79
AUDCAD+ 197
EURAUD+ -404
GBPJPY+ -189
EURCHF+ 97
GBPCHF+ 15
EURGBP+ 26
USDCHF+ 18
AUDCHF+ 29
CADCHF+ 60
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.29 17:52
