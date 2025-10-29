SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Chiroptera Star Trader
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Star Trader

Rob Josephus Maria Janssen
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
92
Bénéfice trades:
73 (79.34%)
Perte trades:
19 (20.65%)
Meilleure transaction:
10.87 EUR
Pire transaction:
-18.39 EUR
Bénéfice brut:
75.22 EUR (3 855 pips)
Perte brute:
-67.76 EUR (2 098 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (11.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
34.47 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
1.55%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
55 (59.78%)
Courts trades:
37 (40.22%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.03 EUR
Perte moyenne:
-3.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-9.02 EUR)
Perte consécutive maximale:
-18.90 EUR (2)
Croissance mensuelle:
3.02%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 EUR
Maximal:
30.66 EUR (10.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.99% (31.13 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY+ 8
USDCAD+ 8
EURCAD+ 8
EURUSD+ 7
GBPAUD+ 6
AUDUSD+ 6
GBPUSD+ 6
CHFJPY+ 5
USDJPY+ 5
GBPCAD+ 5
AUDJPY+ 4
AUDCAD+ 4
EURAUD+ 4
GBPJPY+ 3
EURCHF+ 3
GBPCHF+ 2
EURGBP+ 2
USDCHF+ 2
AUDCHF+ 2
CADCHF+ 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY+ 23
USDCAD+ 2
EURCAD+ 6
EURUSD+ 1
GBPAUD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPUSD+ 1
CHFJPY+ -13
USDJPY+ -1
GBPCAD+ 3
AUDJPY+ -1
AUDCAD+ 1
EURAUD+ -17
GBPJPY+ -1
EURCHF+ 3
GBPCHF+ 0
EURGBP+ 0
USDCHF+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY+ 783
USDCAD+ 215
EURCAD+ 523
EURUSD+ 84
GBPAUD+ 81
AUDUSD+ 80
GBPUSD+ 65
CHFJPY+ -71
USDJPY+ -216
GBPCAD+ 443
AUDJPY+ -79
AUDCAD+ 197
EURAUD+ -404
GBPJPY+ -189
EURCHF+ 97
GBPCHF+ 15
EURGBP+ 26
USDCHF+ 18
AUDCHF+ 29
CADCHF+ 60
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.87 EUR
Pire transaction: -18 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11.27 EUR
Perte consécutive maximale: -9.02 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Aucun avis
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
