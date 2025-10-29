SegnaliSezioni
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Star Trader

Rob Josephus Maria Janssen
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 3%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
73 (79.34%)
Loss Trade:
19 (20.65%)
Best Trade:
10.87 EUR
Worst Trade:
-18.39 EUR
Profitto lordo:
75.22 EUR (3 855 pips)
Perdita lorda:
-67.76 EUR (2 098 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (11.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.47 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
24.04%
Massimo carico di deposito:
1.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
55 (59.78%)
Short Trade:
37 (40.22%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
1.03 EUR
Perdita media:
-3.57 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-9.02 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18.90 EUR (2)
Crescita mensile:
3.02%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 EUR
Massimale:
30.66 EUR (10.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.99% (31.13 EUR)
Per equità:
0.47% (1.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY+ 8
USDCAD+ 8
EURCAD+ 8
EURUSD+ 7
GBPAUD+ 6
AUDUSD+ 6
GBPUSD+ 6
CHFJPY+ 5
USDJPY+ 5
GBPCAD+ 5
AUDJPY+ 4
AUDCAD+ 4
EURAUD+ 4
GBPJPY+ 3
EURCHF+ 3
GBPCHF+ 2
EURGBP+ 2
USDCHF+ 2
AUDCHF+ 2
CADCHF+ 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY+ 23
USDCAD+ 2
EURCAD+ 6
EURUSD+ 1
GBPAUD+ 0
AUDUSD+ 0
GBPUSD+ 1
CHFJPY+ -13
USDJPY+ -1
GBPCAD+ 3
AUDJPY+ -1
AUDCAD+ 1
EURAUD+ -17
GBPJPY+ -1
EURCHF+ 3
GBPCHF+ 0
EURGBP+ 0
USDCHF+ 0
AUDCHF+ 0
CADCHF+ 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY+ 783
USDCAD+ 215
EURCAD+ 523
EURUSD+ 84
GBPAUD+ 81
AUDUSD+ 80
GBPUSD+ 65
CHFJPY+ -71
USDJPY+ -216
GBPCAD+ 443
AUDJPY+ -79
AUDCAD+ 197
EURAUD+ -404
GBPJPY+ -189
EURCHF+ 97
GBPCHF+ 15
EURGBP+ 26
USDCHF+ 18
AUDCHF+ 29
CADCHF+ 60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.87 EUR
Worst Trade: -18 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.02 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Non ci sono recensioni
2025.10.29 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
