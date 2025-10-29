- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
45 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (40.00%)
En iyi işlem:
238.70 USD
En kötü işlem:
-116.90 USD
Brüt kâr:
2 031.95 USD (59 009 pips)
Brüt zarar:
-1 607.49 USD (256 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (361.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
361.87 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.97%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
46 (61.33%)
Satış işlemleri:
29 (38.67%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
5.66 USD
Ortalama kâr:
45.15 USD
Ortalama zarar:
-53.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-355.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-355.45 USD (5)
Aylık büyüme:
23.51%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.14 USD
Maksimum:
486.85 USD (22.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.39% (486.85 USD)
Varlığa göre:
0.84% (20.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|529
|BTCUSD
|-107
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-211K
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.70 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +361.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 174
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
6
80%
75
60%
100%
1.26
5.66
USD
USD
22%
1:100