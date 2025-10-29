SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Varnier Tickmill
Carlos Renato Varnibr

Varnier Tickmill

Carlos Renato Varnibr
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
45 (60.00%)
Perte trades:
30 (40.00%)
Meilleure transaction:
238.70 USD
Pire transaction:
-116.90 USD
Bénéfice brut:
2 031.95 USD (59 009 pips)
Perte brute:
-1 607.49 USD (256 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (361.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
361.87 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.97%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.87
Longs trades:
46 (61.33%)
Courts trades:
29 (38.67%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
5.66 USD
Bénéfice moyen:
45.15 USD
Perte moyenne:
-53.58 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-355.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-355.45 USD (5)
Croissance mensuelle:
23.51%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
312.14 USD
Maximal:
486.85 USD (22.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.39% (486.85 USD)
Par fonds propres:
0.84% (20.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 4
EURUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 529
BTCUSD -107
EURUSD 1
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD -211K
EURUSD 12
GBPUSD 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.70 USD
Pire transaction: -117 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +361.87 USD
Perte consécutive maximale: -355.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
TickmillEU-Live
0.50 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 174
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
78 plus...
Aucun avis
2025.10.29 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
