- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
45 (60.00%)
Loss Trade:
30 (40.00%)
Best Trade:
238.70 USD
Worst Trade:
-116.90 USD
Profitto lordo:
2 031.95 USD (59 009 pips)
Perdita lorda:
-1 607.49 USD (256 271 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (361.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
361.87 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.97%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
46 (61.33%)
Short Trade:
29 (38.67%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
5.66 USD
Profitto medio:
45.15 USD
Perdita media:
-53.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-355.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-355.45 USD (5)
Crescita mensile:
23.51%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.14 USD
Massimale:
486.85 USD (22.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.39% (486.85 USD)
Per equità:
0.84% (20.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|529
|BTCUSD
|-107
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-211K
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.70 USD
Worst Trade: -117 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +361.87 USD
Massima perdita consecutiva: -355.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 174
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Non ci sono recensioni
