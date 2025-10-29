- Büyüme
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
56 (86.15%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (13.85%)
En iyi işlem:
42.56 AUD
En kötü işlem:
-13.80 AUD
Brüt kâr:
815.31 AUD (12 833 pips)
Brüt zarar:
-72.79 AUD (955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (655.14 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
655.14 AUD (33)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
3.73%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
10.34
Alış işlemleri:
15 (23.08%)
Satış işlemleri:
50 (76.92%)
Kâr faktörü:
11.20
Beklenen getiri:
11.42 AUD
Ortalama kâr:
14.56 AUD
Ortalama zarar:
-8.09 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-71.81 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.81 AUD (8)
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
71.81 AUD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.14% (71.81 AUD)
Varlığa göre:
1.38% (86.70 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|565
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +42.56 AUD
En kötü işlem: -14 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +655.14 AUD
Maksimum ardışık zarar: -71.81 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.77 × 217
