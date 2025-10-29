SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Test no 4
Samarthan Bidari

Test no 4

Samarthan Bidari
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Pepperstone-Edge03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
56 (86.15%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (13.85%)
En iyi işlem:
42.56 AUD
En kötü işlem:
-13.80 AUD
Brüt kâr:
815.31 AUD (12 833 pips)
Brüt zarar:
-72.79 AUD (955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (655.14 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
655.14 AUD (33)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
3.73%
Maks. mevduat yükü:
3.87%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
10.34
Alış işlemleri:
15 (23.08%)
Satış işlemleri:
50 (76.92%)
Kâr faktörü:
11.20
Beklenen getiri:
11.42 AUD
Ortalama kâr:
14.56 AUD
Ortalama zarar:
-8.09 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-71.81 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.81 AUD (8)
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
71.81 AUD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.14% (71.81 AUD)
Varlığa göre:
1.38% (86.70 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 565
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.56 AUD
En kötü işlem: -14 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +655.14 AUD
Maksimum ardışık zarar: -71.81 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.15 × 27
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live02
0.38 × 16
AxioryAsia-02Live
0.45 × 29
TitanFX-01
0.45 × 149
ICMarkets-Live10
0.67 × 12
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
LQD1-Live01
1.00 × 2
MYFX-US01-Live
1.10 × 30
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarkets-Live
1.56 × 9
FXDD-MT4 Live Server
1.77 × 13
Pepperstone-Edge04
1.77 × 217
41 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
1u1h2u1
İnceleme yok
2025.10.29 13:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Test no 4
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
6.4K
AUD
1
6%
65
86%
4%
11.20
11.42
AUD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.