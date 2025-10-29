- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
55 (85.93%)
Loss Trade:
9 (14.06%)
Best Trade:
42.56 AUD
Worst Trade:
-13.80 AUD
Profitto lordo:
811.61 AUD (12 784 pips)
Perdita lorda:
-72.79 AUD (955 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (655.14 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
655.14 AUD (33)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
10.25%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
10.29
Long Trade:
14 (21.88%)
Short Trade:
50 (78.13%)
Fattore di profitto:
11.15
Profitto previsto:
11.54 AUD
Profitto medio:
14.76 AUD
Perdita media:
-8.09 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-71.81 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-71.81 AUD (8)
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
71.81 AUD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (71.81 AUD)
Per equità:
1.38% (86.70 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|562
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.56 AUD
Worst Trade: -14 AUD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +655.14 AUD
Massima perdita consecutiva: -71.81 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.77 × 217
41 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1u1h2u1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
6.4K
AUD
AUD
1
4%
64
85%
10%
11.15
11.54
AUD
AUD
1%
1:500