Segnali / MetaTrader 4 / Test no 4
Samarthan Bidari

Test no 4

Samarthan Bidari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 13%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
55 (85.93%)
Loss Trade:
9 (14.06%)
Best Trade:
42.56 AUD
Worst Trade:
-13.80 AUD
Profitto lordo:
811.61 AUD (12 784 pips)
Perdita lorda:
-72.79 AUD (955 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (655.14 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
655.14 AUD (33)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
10.25%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
10.29
Long Trade:
14 (21.88%)
Short Trade:
50 (78.13%)
Fattore di profitto:
11.15
Profitto previsto:
11.54 AUD
Profitto medio:
14.76 AUD
Perdita media:
-8.09 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-71.81 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-71.81 AUD (8)
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
71.81 AUD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (71.81 AUD)
Per equità:
1.38% (86.70 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 562
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.56 AUD
Worst Trade: -14 AUD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +655.14 AUD
Massima perdita consecutiva: -71.81 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
MMCIS-Real
0.00 × 1
RoboForexEU-FixCent
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.15 × 27
ICMarkets-Live08
0.20 × 15
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live02
0.38 × 16
AxioryAsia-02Live
0.45 × 29
TitanFX-01
0.45 × 149
ICMarkets-Live10
0.67 × 12
TurnkeyFX-Live
0.93 × 46
LQD1-Live01
1.00 × 2
MYFX-US01-Live
1.10 × 30
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarkets-Live
1.56 × 9
FXDD-MT4 Live Server
1.77 × 13
Pepperstone-Edge04
1.77 × 217
41 più
1u1h2u1
Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.29 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
