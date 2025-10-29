- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
104 (50.48%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (49.51%)
En iyi işlem:
14.37 USD
En kötü işlem:
-6.34 USD
Brüt kâr:
328.06 USD (1 526 126 pips)
Brüt zarar:
-247.13 USD (1 209 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (37.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
102 (49.51%)
Satış işlemleri:
104 (50.49%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.55 USD (4)
Aylık büyüme:
61.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.23 USD
Maksimum:
49.07 USD (23.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.84% (49.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|203
|XAUUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|78
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|314K
|XAUUSD
|2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.37 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
