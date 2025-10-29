SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GH WT BTC
Sugianto

GH WT BTC

Sugianto
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
104 (50.48%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (49.51%)
En iyi işlem:
14.37 USD
En kötü işlem:
-6.34 USD
Brüt kâr:
328.06 USD (1 526 126 pips)
Brüt zarar:
-247.13 USD (1 209 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (37.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.97 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
102 (49.51%)
Satış işlemleri:
104 (50.49%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.55 USD (4)
Aylık büyüme:
61.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.23 USD
Maksimum:
49.07 USD (23.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.84% (49.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 203
XAUUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 78
XAUUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 314K
XAUUSD 2.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.37 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
378 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
