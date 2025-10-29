- Crescita
Trade:
206
Profit Trade:
104 (50.48%)
Loss Trade:
102 (49.51%)
Best Trade:
14.37 USD
Worst Trade:
-6.34 USD
Profitto lordo:
328.06 USD (1 526 126 pips)
Perdita lorda:
-247.13 USD (1 209 863 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (37.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.97 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
102 (49.51%)
Short Trade:
104 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.55 USD (4)
Crescita mensile:
61.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.23 USD
Massimale:
49.07 USD (23.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|203
|XAUUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|78
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|314K
|XAUUSD
|2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.37 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.97 USD
Massima perdita consecutiva: -11.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
