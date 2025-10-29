SegnaliSezioni
Sugianto

GH WT BTC

Sugianto
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
104 (50.48%)
Loss Trade:
102 (49.51%)
Best Trade:
14.37 USD
Worst Trade:
-6.34 USD
Profitto lordo:
328.06 USD (1 526 126 pips)
Perdita lorda:
-247.13 USD (1 209 863 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (37.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.97 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
102 (49.51%)
Short Trade:
104 (50.49%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.55 USD (4)
Crescita mensile:
61.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.23 USD
Massimale:
49.07 USD (23.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 203
XAUUSD 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 78
XAUUSD 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 314K
XAUUSD 2.6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.37 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +37.97 USD
Massima perdita consecutiva: -11.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
