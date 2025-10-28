Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 AudentiaCapital-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 1 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 GerchikCo-Live 0.00 × 4 Tickmill-Live04 0.00 × 1 GerchikCo-Gerchik and Co Ltd. 0.00 × 1 Pepperstone-Edge09 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.10 × 10 ICMarkets-Live07 0.29 × 7 ICMarkets-Live06 0.32 × 47 ICMarketsSC-Live09 0.41 × 17 Pepperstone-01 0.45 × 11 AxiTrader-US07-Live 0.50 × 4 MarketsTrade-Real 0.63 × 8 ICMarkets-Live09 0.67 × 36 AxiTrader-US09-Live 0.78 × 32 RoboForex-ECN 1.00 × 1 AxiTrader-US06-Live 1.00 × 1 JFD-Live02 1.11 × 36 Exness-Real3 1.13 × 8 Pepperstone-Edge11 1.15 × 13 97 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya