Humberto Gomes

Deep Seek V5

Humberto Gomes
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.76 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
45.48 GBP (1 467 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
13 (45.48 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
45.48 GBP (13)
Sharpe oranı:
1.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.15%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.50 GBP
Ortalama kâr:
3.50 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
1.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
1.39% (33.28 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 8
EURGBP 3
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 43
EURGBP 10
GBPCAD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 1.1K
EURGBP 167
GBPCAD 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.76 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +45.48 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.10 × 10
ICMarkets-Live07
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.32 × 47
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 17
Pepperstone-01
0.45 × 11
AxiTrader-US07-Live
0.50 × 4
MarketsTrade-Real
0.63 × 8
ICMarkets-Live09
0.67 × 36
AxiTrader-US09-Live
0.78 × 32
RoboForex-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
1.00 × 1
JFD-Live02
1.11 × 36
Exness-Real3
1.13 × 8
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
97 daha fazla...
This signal uses monthly charts and would suit long term investors.

The strategy is to open and hold positions for medium to long term based on 

anomalies in price and volume.

Only trades with a positive swap are taken.

Targeted returns are in the range of 3% - 5% per month.

İnceleme yok
2025.10.28 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 22:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
