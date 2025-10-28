- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.76 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
45.48 GBP (1 467 pips)
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
13 (45.48 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
45.48 GBP (13)
Sharpe oranı:
1.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.15%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
10 (76.92%)
Satış işlemleri:
3 (23.08%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.50 GBP
Ortalama kâr:
3.50 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
1.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
1.39% (33.28 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|8
|EURGBP
|3
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|43
|EURGBP
|10
|GBPCAD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|1.1K
|EURGBP
|167
|GBPCAD
|169
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.76 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +45.48 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.10 × 10
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.32 × 47
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 17
|
Pepperstone-01
|0.45 × 11
|
AxiTrader-US07-Live
|0.50 × 4
|
MarketsTrade-Real
|0.63 × 8
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 36
|
AxiTrader-US09-Live
|0.78 × 32
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|1.00 × 1
|
JFD-Live02
|1.11 × 36
|
Exness-Real3
|1.13 × 8
|
Pepperstone-Edge11
|1.15 × 13
This signal uses monthly charts and would suit long term investors.
The strategy is to open and hold positions for medium to long term based on
anomalies in price and volume.
Only trades with a positive swap are taken.
Targeted returns are in the range of 3% - 5% per month.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2.4K
GBP
GBP
2
100%
13
100%
100%
n/a
3.50
GBP
GBP
1%
1:200