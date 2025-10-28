SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Deep Seek V5
Humberto Gomes

Deep Seek V5

Humberto Gomes
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.76 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
45.48 GBP (1 467 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
13 (45.48 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
45.48 GBP (13)
Indice di Sharpe:
1.51
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.50 GBP
Profitto medio:
3.50 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
1.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
1.39% (33.28 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 8
EURGBP 3
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 43
EURGBP 10
GBPCAD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 1.1K
EURGBP 167
GBPCAD 169
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.76 GBP
Worst Trade: -0 GBP
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +45.48 GBP
Massima perdita consecutiva: -0.00 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
AudentiaCapital-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.10 × 10
ICMarkets-Live07
0.29 × 7
ICMarkets-Live06
0.32 × 47
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 17
Pepperstone-01
0.45 × 11
AxiTrader-US07-Live
0.50 × 4
MarketsTrade-Real
0.63 × 8
ICMarkets-Live09
0.67 × 36
AxiTrader-US09-Live
0.78 × 32
RoboForex-ECN
1.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
1.00 × 1
JFD-Live02
1.11 × 36
Exness-Real3
1.13 × 8
Pepperstone-Edge11
1.15 × 13
97 più
This signal uses monthly charts and would suit long term investors.

The strategy is to open and hold positions for medium to long term based on 

anomalies in price and volume.

Only trades with a positive swap are taken.

Targeted returns are in the range of 3% - 5% per month.

Non ci sono recensioni
2025.10.28 22:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 22:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
