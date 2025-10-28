- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
14 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (36.36%)
En iyi işlem:
94 163.61 USD
En kötü işlem:
-41 358.89 USD
Brüt kâr:
418 024.40 USD (85 918 pips)
Brüt zarar:
-82 945.72 USD (22 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (66 816.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262 284.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
15 230.85 USD
Ortalama kâr:
29 858.89 USD
Ortalama zarar:
-10 368.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13 791.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41 358.89 USD (1)
Aylık büyüme:
528.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 791.00 USD
Maksimum:
41 358.89 USD (36.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|335K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94 163.61 USD
En kötü işlem: -41 359 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66 816.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 791.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoldElephant-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
