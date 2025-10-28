SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AIEA
Shuai Zou

AIEA

Shuai Zou
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
GoldElephant-Live01
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
14 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (36.36%)
En iyi işlem:
94 163.61 USD
En kötü işlem:
-41 358.89 USD
Brüt kâr:
418 024.40 USD (85 918 pips)
Brüt zarar:
-82 945.72 USD (22 180 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (66 816.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262 284.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
15 230.85 USD
Ortalama kâr:
29 858.89 USD
Ortalama zarar:
-10 368.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13 791.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41 358.89 USD (1)
Aylık büyüme:
528.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 791.00 USD
Maksimum:
41 358.89 USD (36.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 335K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94 163.61 USD
En kötü işlem: -41 359 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66 816.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 791.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoldElephant-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

由AI筛选的一款顺势网格加仓策略
İnceleme yok
2025.10.28 19:16
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 15.85% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 19:16
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 19:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.28 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
