Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
22
Profit Trade:
14 (63.63%)
Loss Trade:
8 (36.36%)
Best Trade:
94 163.61 USD
Worst Trade:
-41 358.89 USD
Profitto lordo:
418 024.40 USD (85 918 pips)
Perdita lorda:
-82 945.72 USD (22 180 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (66 816.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262 284.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
15 230.85 USD
Profitto medio:
29 858.89 USD
Perdita media:
-10 368.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13 791.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41 358.89 USD (1)
Crescita mensile:
528.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 791.00 USD
Massimale:
41 358.89 USD (36.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|335K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|64K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +94 163.61 USD
Worst Trade: -41 359 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66 816.50 USD
Massima perdita consecutiva: -13 791.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoldElephant-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
由AI筛选的一款顺势网格加仓策略
