Shuai Zou

AIEA

Shuai Zou
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
0%
GoldElephant-Live01
1:1
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
14 (63.63%)
Loss Trade:
8 (36.36%)
Best Trade:
94 163.61 USD
Worst Trade:
-41 358.89 USD
Profitto lordo:
418 024.40 USD (85 918 pips)
Perdita lorda:
-82 945.72 USD (22 180 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (66 816.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262 284.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
17 (77.27%)
Short Trade:
5 (22.73%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
15 230.85 USD
Profitto medio:
29 858.89 USD
Perdita media:
-10 368.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13 791.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41 358.89 USD (1)
Crescita mensile:
528.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 791.00 USD
Massimale:
41 358.89 USD (36.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 335K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 64K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94 163.61 USD
Worst Trade: -41 359 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66 816.50 USD
Massima perdita consecutiva: -13 791.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoldElephant-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

由AI筛选的一款顺势网格加仓策略
2025.10.28 19:16
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 15.85% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 19:16
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.28 19:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.28 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
