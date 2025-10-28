SinyallerBölümler
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
358
Kârla kapanan işlemler:
220 (61.45%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (38.55%)
En iyi işlem:
55.68 USD
En kötü işlem:
-13.60 USD
Brüt kâr:
268.51 USD (13 137 pips)
Brüt zarar:
-154.48 USD (9 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.84 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
51.03%
Maks. mevduat yükü:
3.03%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
174 (48.60%)
Satış işlemleri:
184 (51.40%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
1.22 USD
Ortalama zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-65.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.19 USD (6)
Aylık büyüme:
1.98%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
65.19 USD (5.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.10% (65.19 USD)
Varlığa göre:
6.67% (87.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 114
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.68 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +13.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 8
VTMarkets-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.28 × 8296
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 202
RoboForex-MetaTrader 5
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
Alpari-MT5
2.57 × 21
FBS-Real
8.00 × 1
En iyi trader arkadaşım Oleg'in sistemine dayalı ticaret.

Bu sistem, iyi bilinen bir sistem olan Sniper'dan birçok çözümü bünyesinde barındırır. Bu özel sistem, Oleg için tamamen yeniden tasarlanmış ve otomatikleştirilmiştir. Orijinal sistemdeki gibi tüm klasik bölgeleri tanımlar, ancak bunlar artık trader'ın üstlenmeye istekli olduğu risk seviyelerine göre kategorize edilmiştir. Bu özel uygulama, maksimum kâr ve maksimum düşüş (drawdown) için ayarlanmıştır.

Tahmini Sistem Performansı:

  • Aylık Kâr (Monthly Profit): %5 – %15

  • Maksimum Düşüş (Max Drawdown): %30 – %40

DİKKAT: Ticaret robotu, ForexClub/Libertex brokerindeki hesabımda işlemleri gerçekleştirir ve işlemleri minimum kârla bir seri halinde kapatır. Bu nedenle, bu sistemi başka brokerlarda kopyalamak, işlem yürütmede hatalara yol açabilir ve ticaret sonuçları farklılık gösterebilir.

İnceleme yok
2025.10.30 10:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.