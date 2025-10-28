En iyi trader arkadaşım Oleg'in sistemine dayalı ticaret.

Bu sistem, iyi bilinen bir sistem olan Sniper'dan birçok çözümü bünyesinde barındırır. Bu özel sistem, Oleg için tamamen yeniden tasarlanmış ve otomatikleştirilmiştir. Orijinal sistemdeki gibi tüm klasik bölgeleri tanımlar, ancak bunlar artık trader'ın üstlenmeye istekli olduğu risk seviyelerine göre kategorize edilmiştir. Bu özel uygulama, maksimum kâr ve maksimum düşüş (drawdown) için ayarlanmıştır.

Tahmini Sistem Performansı:

Aylık Kâr (Monthly Profit): %5 – %15

Maksimum Düşüş (Max Drawdown): %30 – %40