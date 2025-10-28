- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|114
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.28 × 8296
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 202
|
RoboForex-MetaTrader 5
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
Alpari-MT5
|2.57 × 21
|
FBS-Real
|8.00 × 1
Trading basato sul sistema del mio migliore amico trader, Oleg.
Il sistema incorpora molte soluzioni da un sistema ben noto: Sniper. Questo particolare sistema è stato completamente riprogettato e automatizzato per Oleg. Descrive tutte le zone classiche, proprio come il sistema originale, ma ora sono classificate in base ai livelli di rischio che il trader è disposto ad assumere. Questa specifica esecuzione è ottimizzata per il massimo profitto e il massimo drawdown.
Performance Stimata del Sistema:
-
Profitto Mensile (Monthly Profit): 5% – 15%
-
Drawdown Massimo (Maximum Drawdown): 30% – 40%
ATTENZIONE: Il robot di trading esegue le operazioni sul mio conto con il broker ForexClub/Libertex e chiude le transazioni in serie con un profitto minimo. Pertanto, la copia di questo sistema con altri broker può comportare imprecisioni nell'esecuzione delle operazioni e i risultati di trading potrebbero differire.
