Trading basato sul sistema del mio migliore amico trader, Oleg.

Il sistema incorpora molte soluzioni da un sistema ben noto: Sniper. Questo particolare sistema è stato completamente riprogettato e automatizzato per Oleg. Descrive tutte le zone classiche, proprio come il sistema originale, ma ora sono classificate in base ai livelli di rischio che il trader è disposto ad assumere. Questa specifica esecuzione è ottimizzata per il massimo profitto e il massimo drawdown.

Performance Stimata del Sistema:

Profitto Mensile (Monthly Profit): 5% – 15%

Drawdown Massimo (Maximum Drawdown): 30% – 40%