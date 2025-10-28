SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / April Oleg
Serhii Omelchuk

April Oleg

Serhii Omelchuk
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 10%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
358
Profit Trade:
220 (61.45%)
Loss Trade:
138 (38.55%)
Best Trade:
55.68 USD
Worst Trade:
-13.60 USD
Profitto lordo:
268.51 USD (13 137 pips)
Perdita lorda:
-154.48 USD (9 810 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
52.54%
Massimo carico di deposito:
3.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
174 (48.60%)
Short Trade:
184 (51.40%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
-1.12 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-65.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.19 USD (6)
Crescita mensile:
1.98%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.19 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.10% (65.19 USD)
Per equità:
6.67% (87.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 114
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.68 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13.56 USD
Massima perdita consecutiva: -65.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 8
VTMarkets-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.28 × 8296
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 202
RoboForex-MetaTrader 5
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
Alpari-MT5
2.57 × 21
FBS-Real
8.00 × 1
Trading basato sul sistema del mio migliore amico trader, Oleg.

Il sistema incorpora molte soluzioni da un sistema ben noto: Sniper. Questo particolare sistema è stato completamente riprogettato e automatizzato per Oleg. Descrive tutte le zone classiche, proprio come il sistema originale, ma ora sono classificate in base ai livelli di rischio che il trader è disposto ad assumere. Questa specifica esecuzione è ottimizzata per il massimo profitto e il massimo drawdown.

Performance Stimata del Sistema:

  • Profitto Mensile (Monthly Profit): 5% – 15%

  • Drawdown Massimo (Maximum Drawdown): 30% – 40%

ATTENZIONE: Il robot di trading esegue le operazioni sul mio conto con il broker ForexClub/Libertex e chiude le transazioni in serie con un profitto minimo. Pertanto, la copia di questo sistema con altri broker può comportare imprecisioni nell'esecuzione delle operazioni e i risultati di trading potrebbero differire.

Non ci sono recensioni
2025.10.30 10:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
