Signaux / MetaTrader 5 / April Oleg
Serhii Omelchuk

April Oleg

Serhii Omelchuk
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
ForexClub-MT5 Real Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
358
Bénéfice trades:
220 (61.45%)
Perte trades:
138 (38.55%)
Meilleure transaction:
55.68 USD
Pire transaction:
-13.60 USD
Bénéfice brut:
268.51 USD (13 137 pips)
Perte brute:
-154.48 USD (9 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (13.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.84 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
51.03%
Charge de dépôt maximale:
3.03%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
1.75
Longs trades:
174 (48.60%)
Courts trades:
184 (51.40%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
1.22 USD
Perte moyenne:
-1.12 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-65.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.19 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
65.19 USD (5.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.10% (65.19 USD)
Par fonds propres:
6.67% (87.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 358
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 114
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.68 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +13.56 USD
Perte consécutive maximale: -65.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 8
VTMarkets-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.28 × 8296
AdmiralMarkets-Live
0.75 × 257
Pepperstone-MT5-Live01
0.90 × 202
RoboForex-MetaTrader 5
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
Alpari-MT5
2.57 × 21
FBS-Real
8.00 × 1
Trading basé sur le système de mon meilleur ami trader, Oleg.

Le système intègre de nombreuses solutions issues d'un système bien connu : Sniper. Ce système particulier a été entièrement reconçu et automatisé pour Oleg. Il décrit toutes les zones classiques, tout comme le système original, mais elles sont désormais catégorisées en fonction des niveaux de risque que le trader est prêt à assumer. Cette exécution spécifique est ajustée pour atteindre le profit maximal et le drawdown maximal.

Performance Estimée du Système :

  • Profit Mensuel (Monthly Profit) : 5 % – 15 %

  • Drawdown Maximal (Maximum Drawdown) : 30 % – 40 %

ATTENTION : Le robot de trading exécute des transactions sur mon compte chez le courtier ForexClub/Libertex et clôture les transactions en série avec un profit minimal. Par conséquent, la copie de ce système chez d'autres courtiers peut entraîner des inexactitudes dans l'exécution des ordres, et les résultats de trading pourraient différer.

Aucun avis
2025.10.30 10:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.28 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
April Oleg
45 USD par mois
10%
0
0
USD
1.3K
USD
10
99%
358
61%
51%
1.73
0.32
USD
7%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.