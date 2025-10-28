Trading basé sur le système de mon meilleur ami trader, Oleg.

Le système intègre de nombreuses solutions issues d'un système bien connu : Sniper. Ce système particulier a été entièrement reconçu et automatisé pour Oleg. Il décrit toutes les zones classiques, tout comme le système original, mais elles sont désormais catégorisées en fonction des niveaux de risque que le trader est prêt à assumer. Cette exécution spécifique est ajustée pour atteindre le profit maximal et le drawdown maximal.

Performance Estimée du Système :

Profit Mensuel (Monthly Profit) : 5 % – 15 %

Drawdown Maximal (Maximum Drawdown) : 30 % – 40 %