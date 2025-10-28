- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|114
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.28 × 8296
|
AdmiralMarkets-Live
|0.75 × 257
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.90 × 202
|
RoboForex-MetaTrader 5
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
Alpari-MT5
|2.57 × 21
|
FBS-Real
|8.00 × 1
Trading basé sur le système de mon meilleur ami trader, Oleg.
Le système intègre de nombreuses solutions issues d'un système bien connu : Sniper. Ce système particulier a été entièrement reconçu et automatisé pour Oleg. Il décrit toutes les zones classiques, tout comme le système original, mais elles sont désormais catégorisées en fonction des niveaux de risque que le trader est prêt à assumer. Cette exécution spécifique est ajustée pour atteindre le profit maximal et le drawdown maximal.
Performance Estimée du Système :
-
Profit Mensuel (Monthly Profit) : 5 % – 15 %
-
Drawdown Maximal (Maximum Drawdown) : 30 % – 40 %
ATTENTION : Le robot de trading exécute des transactions sur mon compte chez le courtier ForexClub/Libertex et clôture les transactions en série avec un profit minimal. Par conséquent, la copie de ce système chez d'autres courtiers peut entraîner des inexactitudes dans l'exécution des ordres, et les résultats de trading pourraient différer.
