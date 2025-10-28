SinyallerBölümler
Bruno Brant

Nice and Steady

Bruno Brant
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
26 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (31.58%)
En iyi işlem:
2.11 USD
En kötü işlem:
-1.58 USD
Brüt kâr:
19.59 USD (2 421 pips)
Brüt zarar:
-7.81 USD (488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (7.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.70 USD (15)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.76%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
17 (44.74%)
Satış işlemleri:
21 (55.26%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-0.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-5.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.82 USD (11)
Aylık büyüme:
0.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
5.86 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.51% (9.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 4
AUDNZD 3
EURCHF 3
EURCAD 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
CADCHF 2
AUDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
AUDCHF 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 1
AUDNZD 2
EURCHF 2
EURCAD 2
CADJPY 1
NZDCHF 3
AUDUSD 0
NZDJPY 1
GBPCAD 2
EURAUD 0
CADCHF -1
AUDCAD 2
AUDJPY 0
GBPJPY 0
GBPCHF -1
USDCHF 0
AUDCHF 0
EURUSD -1
GBPAUD -2
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 62
AUDNZD 358
EURCHF 127
EURCAD 272
CADJPY 155
NZDCHF 256
AUDUSD 31
NZDJPY 118
GBPCAD 242
EURAUD 86
CADCHF -36
AUDCAD 301
AUDJPY 69
GBPJPY 98
GBPCHF -22
USDCHF -12
AUDCHF -21
EURUSD -41
GBPAUD -234
USDCAD 124
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.11 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +7.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 288
ForexTimeFXTM-Live01
0.39 × 114
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 245
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 341
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 1763
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FxPro-MT5
1.00 × 1
60 daha fazla...
A robust trading strategy utilizing advanced bots, designed to minimize drawdowns and enforce strict risk management protocols.
İnceleme yok
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.