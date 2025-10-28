SegnaliSezioni
Bruno Brant

Nice and Steady

Bruno Brant
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 38 USD al mese
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
26 (68.42%)
Loss Trade:
12 (31.58%)
Best Trade:
2.11 USD
Worst Trade:
-1.58 USD
Profitto lordo:
19.59 USD (2 421 pips)
Perdita lorda:
-7.81 USD (488 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (7.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.70 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.76%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
17 (44.74%)
Short Trade:
21 (55.26%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.65 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-5.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.82 USD (11)
Crescita mensile:
0.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.37 USD
Massimale:
5.86 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.51% (9.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 4
AUDNZD 3
EURCHF 3
EURCAD 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
CADCHF 2
AUDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
AUDCHF 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 1
AUDNZD 2
EURCHF 2
EURCAD 2
CADJPY 1
NZDCHF 3
AUDUSD 0
NZDJPY 1
GBPCAD 2
EURAUD 0
CADCHF -1
AUDCAD 2
AUDJPY 0
GBPJPY 0
GBPCHF -1
USDCHF 0
AUDCHF 0
EURUSD -1
GBPAUD -2
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 62
AUDNZD 358
EURCHF 127
EURCAD 272
CADJPY 155
NZDCHF 256
AUDUSD 31
NZDJPY 118
GBPCAD 242
EURAUD 86
CADCHF -36
AUDCAD 301
AUDJPY 69
GBPJPY 98
GBPCHF -22
USDCHF -12
AUDCHF -21
EURUSD -41
GBPAUD -234
USDCAD 124
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.11 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +7.70 USD
Massima perdita consecutiva: -5.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 288
ForexTimeFXTM-Live01
0.39 × 114
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 245
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 341
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 1763
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FxPro-MT5
1.00 × 1
60 più
A robust trading strategy utilizing advanced bots, designed to minimize drawdowns and enforce strict risk management protocols.
Non ci sono recensioni
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
