Bruno Brant

Nice and Steady

Bruno Brant
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
26 (68.42%)
Perte trades:
12 (31.58%)
Meilleure transaction:
2.11 USD
Pire transaction:
-1.58 USD
Bénéfice brut:
19.59 USD (2 421 pips)
Perte brute:
-7.81 USD (488 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (7.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.70 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.76%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
17 (44.74%)
Courts trades:
21 (55.26%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
0.75 USD
Perte moyenne:
-0.65 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-5.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.82 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.37 USD
Maximal:
5.86 USD (0.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.51% (9.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 4
AUDNZD 3
EURCHF 3
EURCAD 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
AUDUSD 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
CADCHF 2
AUDCAD 1
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
AUDCHF 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 1
AUDNZD 2
EURCHF 2
EURCAD 2
CADJPY 1
NZDCHF 3
AUDUSD 0
NZDJPY 1
GBPCAD 2
EURAUD 0
CADCHF -1
AUDCAD 2
AUDJPY 0
GBPJPY 0
GBPCHF -1
USDCHF 0
AUDCHF 0
EURUSD -1
GBPAUD -2
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 62
AUDNZD 358
EURCHF 127
EURCAD 272
CADJPY 155
NZDCHF 256
AUDUSD 31
NZDJPY 118
GBPCAD 242
EURAUD 86
CADCHF -36
AUDCAD 301
AUDJPY 69
GBPJPY 98
GBPCHF -22
USDCHF -12
AUDCHF -21
EURUSD -41
GBPAUD -234
USDCAD 124
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.11 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +7.70 USD
Perte consécutive maximale: -5.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.38 × 288
ForexTimeFXTM-Live01
0.39 × 114
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 245
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 341
Exness-MT5Real28
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.63 × 1763
ICTrading-MT5-4
0.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FxPro-MT5
1.00 × 1
60 plus...
A robust trading strategy utilizing advanced bots, designed to minimize drawdowns and enforce strict risk management protocols.
Aucun avis
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
