Sinyaller / MetaTrader 5 / From 100 to 1k
Online

From 100 to 1k

Online
0 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 796%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
568
Kârla kapanan işlemler:
451 (79.40%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (20.60%)
En iyi işlem:
68.88 USD
En kötü işlem:
-67.49 USD
Brüt kâr:
1 506.22 USD (27 401 970 pips)
Brüt zarar:
-688.14 USD (1 027 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (83.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.28 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.72
Alış işlemleri:
404 (71.13%)
Satış işlemleri:
164 (28.87%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.34 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.49 USD (1)
Aylık büyüme:
16.98%
Yıllık tahmin:
206.07%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
69.78 USD (18.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.05% (66.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30m 328
USTECm 134
BTCUSDm 33
XAUUSDm 7
USOILm 4
USDCHFm 2
TSLAm 1
USDJPYm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30m 533
USTECm 161
BTCUSDm 118
XAUUSDm 54
USOILm 25
USDCHFm 2
TSLAm 3
USDJPYm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30m 116K
USTECm 330K
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 54K
USOILm 2.5K
USDCHFm 150
TSLAm 300
USDJPYm 102
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.88 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
İnceleme yok
