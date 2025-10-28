- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
568
Kârla kapanan işlemler:
451 (79.40%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (20.60%)
En iyi işlem:
68.88 USD
En kötü işlem:
-67.49 USD
Brüt kâr:
1 506.22 USD (27 401 970 pips)
Brüt zarar:
-688.14 USD (1 027 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (83.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.28 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.72
Alış işlemleri:
404 (71.13%)
Satış işlemleri:
164 (28.87%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.34 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.49 USD (1)
Aylık büyüme:
16.98%
Yıllık tahmin:
206.07%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
69.78 USD (18.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.05% (66.11 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30m
|328
|USTECm
|134
|BTCUSDm
|33
|XAUUSDm
|7
|USOILm
|4
|USDCHFm
|2
|TSLAm
|1
|USDJPYm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30m
|533
|USTECm
|161
|BTCUSDm
|118
|XAUUSDm
|54
|USOILm
|25
|USDCHFm
|2
|TSLAm
|3
|USDJPYm
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30m
|116K
|USTECm
|330K
|BTCUSDm
|1.2M
|XAUUSDm
|54K
|USOILm
|2.5K
|USDCHFm
|150
|TSLAm
|300
|USDJPYm
|102
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.88 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok