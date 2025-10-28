SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / From 100 to 1k
Online

From 100 to 1k

Online
0 recensioni
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 796%
Exness-MT5Real3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
568
Profit Trade:
451 (79.40%)
Loss Trade:
117 (20.60%)
Best Trade:
68.88 USD
Worst Trade:
-67.49 USD
Profitto lordo:
1 506.22 USD (27 401 970 pips)
Perdita lorda:
-688.14 USD (1 027 707 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (83.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.72
Long Trade:
404 (71.13%)
Short Trade:
164 (28.87%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.49 USD (1)
Crescita mensile:
16.98%
Previsione annuale:
206.07%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
69.78 USD (18.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.05% (66.11 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30m 328
USTECm 134
BTCUSDm 33
XAUUSDm 7
USOILm 4
USDCHFm 2
TSLAm 1
USDJPYm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30m 533
USTECm 161
BTCUSDm 118
XAUUSDm 54
USOILm 25
USDCHFm 2
TSLAm 3
USDJPYm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30m 116K
USTECm 330K
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 54K
USOILm 2.5K
USDCHFm 150
TSLAm 300
USDJPYm 102
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.88 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati