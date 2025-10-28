- Crescita
Trade:
568
Profit Trade:
451 (79.40%)
Loss Trade:
117 (20.60%)
Best Trade:
68.88 USD
Worst Trade:
-67.49 USD
Profitto lordo:
1 506.22 USD (27 401 970 pips)
Perdita lorda:
-688.14 USD (1 027 707 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (83.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.72
Long Trade:
404 (71.13%)
Short Trade:
164 (28.87%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.34 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.49 USD (1)
Crescita mensile:
16.98%
Previsione annuale:
206.07%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
69.78 USD (18.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.05% (66.11 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30m
|328
|USTECm
|134
|BTCUSDm
|33
|XAUUSDm
|7
|USOILm
|4
|USDCHFm
|2
|TSLAm
|1
|USDJPYm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30m
|533
|USTECm
|161
|BTCUSDm
|118
|XAUUSDm
|54
|USOILm
|25
|USDCHFm
|2
|TSLAm
|3
|USDJPYm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30m
|116K
|USTECm
|330K
|BTCUSDm
|1.2M
|XAUUSDm
|54K
|USOILm
|2.5K
|USDCHFm
|150
|TSLAm
|300
|USDJPYm
|102
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.88 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.13 USD
Massima perdita consecutiva: -3.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
