Signaux / MetaTrader 5 / From 100 to 1k
Online

From 100 to 1k

Online
0 avis
45 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 796%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
568
Bénéfice trades:
451 (79.40%)
Perte trades:
117 (20.60%)
Meilleure transaction:
68.88 USD
Pire transaction:
-67.49 USD
Bénéfice brut:
1 506.22 USD (27 401 970 pips)
Perte brute:
-688.14 USD (1 027 707 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (83.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.28 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.72
Longs trades:
404 (71.13%)
Courts trades:
164 (28.87%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
3.34 USD
Perte moyenne:
-5.88 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-3.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.49 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.98%
Prévision annuelle:
206.07%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
69.78 USD (18.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.05% (66.11 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30m 328
USTECm 134
BTCUSDm 33
XAUUSDm 7
USOILm 4
USDCHFm 2
TSLAm 1
USDJPYm 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30m 533
USTECm 161
BTCUSDm 118
XAUUSDm 54
USOILm 25
USDCHFm 2
TSLAm 3
USDJPYm 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30m 116K
USTECm 330K
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 54K
USOILm 2.5K
USDCHFm 150
TSLAm 300
USDJPYm 102
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
Aucun avis
