İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
14 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.67%)
En iyi işlem:
262.30 USD
En kötü işlem:
-287.87 USD
Brüt kâr:
1 551.84 USD (218 318 pips)
Brüt zarar:
-292.74 USD (1 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 229.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 229.76 USD (12)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
18.36%
Maks. mevduat yükü:
6.71%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
8 (53.33%)
Satış işlemleri:
7 (46.67%)
Kâr faktörü:
5.30
Beklenen getiri:
83.94 USD
Ortalama kâr:
110.85 USD
Ortalama zarar:
-292.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-287.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.87 USD (1)
Aylık büyüme:
30.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
290.15 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.41% (288.64 USD)
Varlığa göre:
2.78% (148.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|7
|US30
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|429
|XAUUSD
|793
|US30
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|194K
|XAUUSD
|4.3K
|US30
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.72 × 148
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
