Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 Earnex-Trade 0.00 × 18 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsEU-MT5-5 1.25 × 8 Exness-MT5Real8 1.28 × 452 ICMarketsSC-MT5 1.36 × 3457 ICMarketsAU-Live 1.40 × 234 CapitalPointTrading-MT5-4 1.72 × 148 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 217 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 92 plus...