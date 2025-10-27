- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
262.30 USD
Worst Trade:
-287.87 USD
Profitto lordo:
1 551.84 USD (218 318 pips)
Perdita lorda:
-292.74 USD (1 304 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 229.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 229.76 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
18.36%
Massimo carico di deposito:
6.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
8 (53.33%)
Short Trade:
7 (46.67%)
Fattore di profitto:
5.30
Profitto previsto:
83.94 USD
Profitto medio:
110.85 USD
Perdita media:
-292.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-287.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-287.87 USD (1)
Crescita mensile:
30.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
290.15 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.41% (288.64 USD)
Per equità:
2.78% (148.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|7
|US30
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|429
|XAUUSD
|793
|US30
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|194K
|XAUUSD
|4.3K
|US30
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +262.30 USD
Worst Trade: -288 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 229.76 USD
Massima perdita consecutiva: -287.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Earnex-Trade
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsSC-MT5
|1.36 × 3457
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.72 × 148
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
1
100%
15
93%
18%
5.30
83.94
USD
USD
5%
1:500